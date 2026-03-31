Бывшее здание библиотеки им. В. А. Закруткина на Некрасовской в Ростове продают с молотка

Бывшее здание библиотеки имени В. А. Закруткина, расположенное по адресу: Некрасовская, 35, вновь выставлено на продажу. Стартовая цена объекта на открытом аукционе составляет 9,6 миллиона рублей. Информация о торгах опубликована на Федеральной электронной площадке "Торги России".Речь идет о двухэтажном здании с подвалом, построенном в далеком 1906 году. За более чем вековую историю оно помнит разные имена и эпохи. Первоначально здесь располагалась библиотека, носившая имя русского писателя В. М. Гаршина. Старожилы и старинные книги подтверждают этот факт. В советский период, после конфискации жилого дома, библиотека возобновила свою работу, получив сначала имя К. Е. Ворошилова, а затем, в 1972 году, — 40-летия Октября. Наконец, с 1997 года по решению городской администрации библиотеке было присвоено имя известного донского писателя В. А. Закруткина. В стенах этого здания даже был обустроен мемориальный уголок, посвященный его жизни и творчеству.Стоит отметить, что универсальный библиотечный фонд насчитывал около 15 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. В настоящее время библиотека функционирует в новом помещении на улице Портовой.Здание на Некрасовской, пережившее приватизацию в июле 2024 года, неоднократно пытались продать. Однако торги, проводившиеся ранее, дважды признавались несостоявшимися из-за полного отсутствия заявок от потенциальных покупателей.Предпринимается уже третья попытка реализовать этот исторический объект. Прием заявок на участие в электронном аукционе продлится до 13 апреля. Победителем будет объявлен тот участник, кто предложит самую высокую цену. Итоги торгов станут известны через неделю после их завершения.Для участия в аукционе необходимо подать заявку в электронном виде, прикрепив отсканированные копии необходимых документов, заверенные электронной подписью. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен особый порядок оформления заявки.