Жители Ростова оставили кучи мусора после уборки могил на Северном кладбище

- На кладбище установлены специальные мусорные контейнеры. Часть ростовчан просто оставляют мусор там, где им удобно, - у дороги рядом с могилой родственника. Если бы все складывали мусор в одно место, было бы и чище, и рабочим проще это все вывозить, - поделилась горожанка Татьяна Ивановна.

Традиционно перед Пасхой принято приводить в порядок места захоронения родных и близких. Самым подходящим временем для уборки считаются Родительские субботы. Название связано со старинным обычаем называть умерших предков «родителями». В текущем году Родительские субботы выпали на 14, 21, 28 марта. Но добрые намерения не гарантируют хороший результат.Горожане добросовестно сгребли сухую листву и сорняки, собрали ветки и засохшие могильные цветы. Однако вместо того, чтобы транспортировать отходы к контейнерам, просто сложили их вдоль обочин. На каждом повороте можно встретить мешки с мусором. Некоторые даже не потрудились сложить мусор в пакеты.Есть и благодетели, которые оставили мусор прямо у могил в углублениях, которые образовались из-за проседания земли. Чтобы утилизировать такие свалки, по всей вероятности, понадобятся лопаты. Родных покойного вряд ли обрадует такое соседство.Самое удивительное, что на кладбище есть специально отведенные места для складирования такого мусора. Но люди не могут донести мешки до контейнерной площадки.