В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,05

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает снижаться. По состоянию на 18 декабря, он равен 1,05.Этот показатель является основным для введения или снятия ограничений. Коэффициент позволяет узнать, сколько здоровых человек может заразить один инфицированный. Несмотря на то, что показатель снижается третьи сутки подряд, число заболевших продолжает увеличиваться. За минувшие сутки коронавирус подхватили 389 человек, из которых большинство - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего опасный вирус подхватили 46 614 дончан.Растет и смертность от COVID-19. За прошедшие сутки от нового вируса скончались 24 жителя Ростовской области. С начала пандемии инфекция забрала жизни 1 782 человек.Показатель зараженных на 100 тысяч жителей увеличился на девять единиц и составил 1109,2. Ситуация по коронавирусу в регионе становится критической. Коечный фонд в ковидных госпиталях переполнен, в аптеках не хватает лекарств, а число заболевших COVID-19 ежедневно пополняют сотни дончан.