Андрей Есипенко прокомментировал результат 3-й партии в турнире претендентов

Донской гроссмейстер Андрей Есипенко поделился впечатлениями после третьей партии турнира претендентов. В игре черными фигурами с немецким шахматистом Маттиасом Блюбаумом партия завершилась ничьей на 41-м ходу. Есипенко остался доволен результатом.«Ощущения хорошие. Партия прошла неплохо, я смог немного надавить черными. В какой-то момент я мог сыграть d5, что дало бы мне хорошие шансы», — сказал Андрей.В трех партиях Есипенко набрал одно очко. В следующем туре он сыграет с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири. Пока лидируют Фабиано Каруана (США) и Жавохир Синдаров (Узбекистан) с двумя с половиной очками из трех возможных.Турнир претендентов проходит на Кипре с 28 марта. В турнире участвуют восемь сильнейших шахматистов мира. Победитель сразится за шахматную корону с действующим чемпионом — Гукешем Доммараджу.