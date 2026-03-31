Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Андрей Есипенко прокомментировал результат 3-й партии в турнире претендентов

Донской гроссмейстер Андрей Есипенко поделился впечатлениями после третьей партии турнира претендентов. В игре черными фигурами с немецким шахматистом Маттиасом Блюбаумом партия завершилась ничьей на 41-м ходу. Есипенко остался доволен результатом.

«Ощущения хорошие. Партия прошла неплохо, я смог немного надавить черными. В какой-то момент я мог сыграть d5, что дало бы мне хорошие шансы», — сказал Андрей.

В трех партиях Есипенко набрал одно очко. В следующем туре он сыграет с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири. Пока лидируют Фабиано Каруана (США) и Жавохир Синдаров (Узбекистан) с двумя с половиной очками из трех возможных.

Турнир претендентов проходит на Кипре с 28 марта. В турнире участвуют восемь сильнейших шахматистов мира. Победитель сразится за шахматную корону с действующим чемпионом — Гукешем Доммараджу.
Фото: Турнир Претендентов
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика