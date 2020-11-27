В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса подскочил до 1,3

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос впервые за полторы недели. Об этом 1 декабря сообщило региональное правительство.За минувшие сутки показатель заболевших составляет 959,9 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,3. Именно он показывает, сколько человек может заразить один инфицированный до изоляции, а также влияет на смягчение или ужесточение ограничительных мер.Количество дончан, подхвативших COVID-19, пополнили еще 332 человека, а общее число достигло 40 339 зараженных. Из них 1 351 человек стал жертвой опасного вируса. При этом за последние 24 часа в Ростовской области от инфекции скончалось рекордное количество человек за все время пандемии - 25. Это 13 мужчин в возрасте от 57 до 86 лет и 12 женщин от 49 до 84 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.