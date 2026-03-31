В Ростове объявлен поиск подрядчика для содержания уличного освещения

В Ростове-на-Дону объявлен поиск подрядчика для содержания уличного освещения. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок 31 марта.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону выступает в роли заказчика. В рамках контракта победителю тендера предстоит осуществлять контроль за состоянием системы освещения и своевременно проводить ремонтные работы на дорогах, мостах, путепроводах, транспортных развязках и других дорожных объектах. Также в обязанности подрядчика войдёт содержание фонарей в скверах и парках.

Город готов выделить на эти цели 15,3 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет провести комплексную проверку элементов системы освещения, включая пункты питания, светильники, опоры (металлические, железобетонные, оцинкованные), мачты, прожекторы, колодцы и трансформаторные подстанции.

Кроме того, в рамках контракта предусмотрены замена некоторых компонентов, таких как опоры, светодиодные и уличные светильники (в том числе в парках и скверах), электросчётчики, автоматические выключатели, предохранители, люки, кронштейны, ремонт заземления и силового кабеля, а также окраска опор и пунктов питания.

Работы необходимо выполнить до 31 декабря. Победителя определят 9 апреля.
