Ослабление режима ограничений в Ростовской области начнётся после майских праздников
Постепенное ослабление режима ограничений начнётся в Ростовской области после майских праздников.
После завершения праздничной майской декады на Дону могут начать реализацию плана ослабления противоэпидемических ограничений. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время телеэфира на канале «Дон ТР».
Соответствующий документ глава региона планирует подписать к 12 мая. Он будет разработан совместно с управлением Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств.
- Первый этап, с учётом мнений предпринимателей и экспертов, включит в себя возобновление предоставления потребительских услуг, самых разных. Но, разумеется, работать можно будет только при полном соблюдении всех санитарных требований, - добавил губернатор.
Глава региона также сообщил, что планируется продлить действие ранее выданных пропусков. Справки выдавались со сроком действия до 15 мая. Теперь их собираются автоматически продлить до конца месяца.
Кроме того, после праздников возобновится выдача новых разрешений. Их смогут получить сотрудники тех предприятий, которым разрешат возобновить работу.
Следующие шаги по смягчению режима будут приниматься, исходя из эпидемической ситуации в стране и регионе.
Добавим, что с 9 мая жителей Ростовской области обязали носить маски в общественных местах и на улице.