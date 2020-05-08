Жителям Дона разрешили ездить на дачи в узком семейном кругу
Жителям Ростовской области разъяснили, в каком порядке они могут ездить на дачи. На Дону постепенно вводят меры по выходу из режима ограничений. Первые запреты будут сняты уже 15 мая.
Конечно, для дончан уже на протяжении всего периода самоизоляции остро стоял вопрос: можно ли ездить на дачи? Ведь сейчас – самый сезон, чтобы полоть грядки и высаживать будущий урожай. Губернатор области Василий Голубев отметил, что, как и раньше, ездить на дачи можно только в узком семейном кругу. Это значит, что перемещаться можно только тем людям, которые проживают в одной квартире, при этом при себе необходимо иметь документы на дачу.
Как уже сообщал Rostov.ru, с пятницы возобновят работу многофункциональные центры и центры занятости по предварительной записи, а также начнётся плановый приём пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении (имеющих хронические заболевания). С 18 мая начинают функционировать парикмахерские, салоны красоты, химчистки, непродовольственные магазины, кроме тех, которые находятся в торговых центрах, и автосалоны.