В Ростовской области с коронавирусом справились еще 393 человека

В донском регионе от коронавируса выздоровели более 22 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 22 октября от COVID-19 вылечились 22 282 дончанина. Из них 393 человека побороли болезнь за минувшие сутки.В стационарах лечатся 2 140 пациентов. Среди них 154 человека в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, так как из-за поражения вирусом легких они не могут дышать самостоятельно.Несмотря на увеличившееся за последние дни количество выздоровевших, коронавирус не сдает своих позиций. За период пандемии были инфицированы 27 840 дончан, из которых 704 не перенесли новую болезнь.Ежедневно в донском регионе COVID-19 выявляют у нескольких сотен человек, машины скорой медицинской помощи с больными часами стоят в очередях на КТ, а в моргах не успевают делать экспертизы умершим от вируса.По словам главы Минздрава Ростовской области, система здравоохранения может рухнуть, если люди не начнут серьезнее относиться к своему здоровью.