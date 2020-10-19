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В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 434 человека

В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 434 человека
Более 400 жителей Ростовской области побороли коронавирус за сутки. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 21 октября с новым вирусом справились 21889 человек. Из них за минувшие сутки коронавирусом переболели 434 дончанина.

При этом увеличилось и количество заболевших: за последние 24 часа COVID-19 выявили у 292 человек. Всего за период пандемии заразились 27467 жителей Ростовской области, из которых 690 стали жертвами опасной инфекции.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся 15248 человек с подозрением на коронавирус. Это либо люди с явными признаками COVID-19, либо те, у кого один из трех тестов на инфекцию оказался положительным. Всего медицинским наблюдением были охвачены 102,05 тысячи человек. У 86,8 тысяч дончан подозрения на коронавирус не подтвердились.

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