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На Дону от коронавируса излечились 21 160 человек

На Дону от коронавируса излечились 21 160 человек
На Дону с коронавирусом справились более 21 тысячи человек. Об этом 18 октября сообщило региональное правительство.

За последний день количество выздоровевших от COVID-19 дончан увеличилось до 21 160 человек. Из них за минувшие сутки вирус побороли 112 пациентов.

Однако ковид вовсю бьет рекорды в регионе. Каждый день число заболевших стремительно растет. За последние 24 часа коронавирус выявили у 288 граждан. Всего в донском регионе зафиксировали 26 596 случаев заболевания.

Кроме того, за последние день от COVID-19 скончалось рекордное количество дончан за весь период пандемии - 18 человек. Жертвами инфекции стали 653 жителя Ростовской области.

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