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В Ростовской области родные ищут без вести пропавшего 62-летнего мужчину

В Ростовской области родные ищут без вести пропавшего 62-летнего мужчину
В Ростовской области пропал 62-летний мужчина. О том, где находится Алексей Ермаков, ничего не известно около двух месяцев.

Мужчина живет в хуторе Россошь Тарасовского района. 23 января Алексей покинул дом и не вернулся. Близкие забили тревогу. Они обратились в полицию, а также к волонтерам.

Рост мужчины — 182 см, телосложение плотное. У него седые волосы и серо-голубые глаза. О его одежде ничего не известно.

Если у вас есть информация о местонахождении Алексея Ермакова, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
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