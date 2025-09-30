Новости
Первый снег в Ростовской области может выпасть уже в конце октября

Первый снег на Дону ожидается 23 октября. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

В Ростове 23 октября прогнозируется дождь со снегом, при этом температура составит примерно +11 градусов днем и +9 градусов ночью. Атмосфера будет влажной и сырой.

На севере области, в городе Гуково, снег также возможен 23 октября. Там ожидается ветер до 9 метров в секунду, температура днем - около +10, ночью - до +7 градусов, при облачном небе.

В Волгодонске снег прогнозируется с 22 по 25 октября, среднесуточная температура останется около +11 градусов.

Хотя к концу месяца погодные условия могут измениться, нынешнее похолодание в конце сентября создаёт предпосылки для раннего снега уже в октябре.

Напомним, что прошлой зимой погода в Ростове была преимущественно сухой и ветреной, а снега почти не было.
Фото: DonDay
