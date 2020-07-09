Без вести пропавшего 67-летнего мужчину ищут в Ростовской области

На Дону в хуторе Большой Лог Аксайского района пропал 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг» 13 июля.О местонахождении Владимира Павловского ничего не известно с 9 июля. В тот день около 10:00 мужчина вышел из дома на улице Фадеева и пропал. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтёрам.Рост мужчины - 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы седые, есть залысина, носит усы. В день исчезновения был одет в жёлтую куртку, разноцветную рубашку и темные брюки. Обут в черные туфли. На голове - темная кепка.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.