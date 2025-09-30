Александр Богма дал показания в суде по поводу захвата СИЗО в Ростове
В Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение обстоятельств инцидента, связанного с захватом в заложники людей в ростовском следственном изоляторе. 30 сентября в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание по уголовному делу, в котором фигурируют Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает портал DonDay.
Происшествие в ростовском СИЗО вызвало широкий общественный резонанс. Средства массовой информации и социальные сети активно освещали события, публикуя новости, фото- и видеоматериалы с места происшествия. Утром 16 июня 2024 года шесть заключенных, покинув свою камеру, взяли в заложники двух сотрудников изолятора, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму.
Примерно в три часа ночи 16 июня 2024 года он получил сообщение о том, что шестеро заключенных находятся на территории хозяйственного двора. Незамедлительно уведомив начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Безруких, Александр отправился в СИЗО.
По словам Богмы, по прибытии ему стало известно, что осужденные, покинув камеру, удерживают младшего инспектора Виктора Кончакова. Стремясь выиграть время, Александр начал переговоры с захватчиками, но сам оказался в заложниках.
Он пытался убедить их отказаться от насилия. В момент, когда один из заключенных, согласившийся на переговоры, положил нож на землю и направился к нему, он внезапно атаковал Богму, достав второй нож. Одновременно с этим остальные заключенные напали на Александра, приставили нож к его горлу, увели в помещение дежурной части к Кончакову и надели наручники.
Захватчики требовали открыть транспортный шлюз для беспрепятственного ухода. Общаясь преимущественно на своем родном языке, они изредка переходили на русский. Используя телефон Богмы, заключенные вели съемку происходящего, выдвигая требования и отвечая на входящие звонки.
В течение семи часов у горла Богмы находился нож. Когда их требования остались без ответа, они начали угрожать заложникам нанесением увечий. Богма попытался сбежать, но был пойман и избит. Захватчики обсуждали планы побега за границу и захвата гражданских лиц в качестве живого щита.
О начале штурма Александр узнал не сразу. Трое нападавших вывели его в центр плаца, ожидая прибытия автомобиля "ГАЗель", на котором планировали скрыться. В момент открытия ворот началась операция по освобождению заложников.
В ходе штурма пятеро захватчиков были нейтрализованы, а сотрудники СИЗО не получили серьезных повреждений.