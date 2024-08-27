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В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 64-летнего мужчину

В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 64-летнего мужчину
В Таганроге Ростовской области без вести пропал 64-летний Александр Голоденко. О его местонахождении ничего не известно уже около двух недель.

Мужчина ушел из дома 15 августа, и с тех пор о нём ничего не было известно. Когда он перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и обратились в полицию. Кроме того, они попросили помощи у волонтеров.

Рост мужчины - 180 сантиметров, он плотного телосложения. У пропавшего седые волосы и серо-голубые глаза.

В последний раз его видели одетым в черную майку, серые шорты и обутым в черные шлепанцы.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Александра Голоденко, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
ЛизаАлерт
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