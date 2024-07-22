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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 50-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 50-летнего мужчину
В городе Волгодонске Ростовской области без вести пропал 50-летний мужчина. О том, где находится Андрей Козлов, ничего не известно около двух месяцев.

Мужчина ушёл из дома 28 мая, и с тех пор о нём ничего не известно. Близкие были обеспокоены и, когда он перестал выходить на связь, забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост мужчины - 180 сантиметров, он нормального телосложения. У пропавшего седые волосы и серые глаза.

Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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