В Ростовской области ищут без вести пропавшего 50-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В городе Волгодонске Ростовской области без вести пропал 50-летний мужчина. О том, где находится Андрей Козлов, ничего не известно около двух месяцев.Мужчина ушёл из дома 28 мая, и с тех пор о нём ничего не известно. Близкие были обеспокоены и, когда он перестал выходить на связь, забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост мужчины - 180 сантиметров, он нормального телосложения. У пропавшего седые волосы и серые глаза.Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.