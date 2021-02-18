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В Ростовской области разыскивают жителя Семикаракорска

В Ростовской области разыскивают жителя Семикаракорска
Пропавшего 38-летнего жителя Семикаракорска ищут в донском регионе. Андрей Попов перестал выходить на связь с 13 января.

Отчаявшиеся родственники разыскиваемого обратились за помощью в поисках к волонтерам и полиции. Известно, что рост мужчины составляет примерно 185 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-серые глаза и темные волосы с сединой.

В день своего исчезновения Андрей был одет в темно-синие штаны, синюю куртку, а также в черные шапку и ботинки.

Если вам известно, где может находиться пропавший, просьба обратиться по номеру: 8-800-700-54-52.

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