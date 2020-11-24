На Дону ищут пропавшего 37-летнего мужчину

В донском регионе разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину. Местонахождение жителя Дубовского района Василия Батченко неизвестно с 20 ноября.Пропавший вышел из своего дома, расположенного в селе Дубовское, и ушел в неизвестном направлении. Родственники обратились за помощью в поиске мужчины к полиции и волонтерам.Рост дончанина составляет 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. В последний раз, когда разыскиваемого видели, на нем были надеты синие джинсы, светло-серая куртка, серая шапка и черные ботинки.Если вам известно, где находится пропавший, просьба сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.