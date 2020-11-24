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На Дону ищут пропавшего 37-летнего мужчину

На Дону ищут пропавшего 37-летнего мужчину
В донском регионе разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину. Местонахождение жителя Дубовского района Василия Батченко неизвестно с 20 ноября.

Пропавший вышел из своего дома, расположенного в селе Дубовское, и ушел в неизвестном направлении. Родственники обратились за помощью в поиске мужчины к полиции и волонтерам.

Рост дончанина составляет 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. В последний раз, когда разыскиваемого видели, на нем были надеты синие джинсы, светло-серая куртка, серая шапка и черные ботинки.

Если вам известно, где находится пропавший, просьба сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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