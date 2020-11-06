Пропавшего 51-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области.

Житель Каменска-Шахтинского разыскивается в донском регионе. Местонахождение 51-лтенего Андрея Добродумского неизвестно с 7 ноября. Родственники не смогли самостоятельно найти мужчину, из-за чего обратились к волонтерам за помощью.Известно, что рост дончанина – 180 сантиметров. Он имеет голубые глаза, короткие темные волосы и худощавое телосложение. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в куртку цвета хаки, резиновые комбинезон и сапоги, а также в вязаную шапку.Если вам известно, где может находится разыскиваемый, просьба сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.