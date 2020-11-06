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Пропавшего 51-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области.

Пропавшего 51-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области.
Житель Каменска-Шахтинского разыскивается в донском регионе. Местонахождение 51-лтенего Андрея Добродумского неизвестно с 7 ноября. Родственники не смогли самостоятельно найти мужчину, из-за чего обратились к волонтерам за помощью.

Известно, что рост дончанина – 180 сантиметров. Он имеет голубые глаза, короткие темные волосы и худощавое телосложение. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в куртку цвета хаки, резиновые комбинезон и сапоги, а также в вязаную шапку.

Если вам известно, где может находится разыскиваемый, просьба сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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