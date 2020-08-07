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В Ростове разыскивают пропавшего 60-летнего местного жителя

В Ростове разыскивают пропавшего 60-летнего местного жителя
В донской столице с 5 августа ищут пропавшего 60-летнего местного жителя. Информацию о разыскиваемом разместили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».

Валерий Владимирович Рылов имеет рост 165 сантиметров. У него среднее телосложение, голубые глаза и седые волосы. В день своего исчезновения, предположительно, ростовчанин был одет в светлые шорты или синие джинсы, а также черные кожаные сандалии и темно-синюю майку.

При себе мужчина имел лишь документы на свое имя. Валерия ищут волонтеры и полицейские.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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