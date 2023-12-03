В Ростовской области разыскивают двух рыбаков

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ищут двух рыбаков. О местонахождении 35-летних Сергея Запорожцева и Виталия Бузякова нет никакой информации больше двух суток. Информацию сообщает КВУ.Как сообщили порталу родственники пропавших мужчин, они решили порыбачить 1 декабря. Спустя пару часов в период с 22:30 по 23:00 они перестали отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились к добровольцам за помощью.В настоящее время они вместе с волонтерами прочесывают лесополосу.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавших мужчин, сообщите по телефону: 112.