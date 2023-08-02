В Ростовской области ищут без вести пропавшего 35-летнего москвича

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего жителя Москвы. О местонахождении Семена Бойко нет информации около недели.Мужчина ушел из дома 27 июля в неизвестном направлении. Когда он перестал отвечать на сообщения и звонки, родственники забили тревогу. Близкие испугались за его здоровье и жизнь и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Предположительно, москвич может находиться в Ростовской области.Мужчина ростом 175 сантиметров и нормального телосложения. У него волосы черного цвета и карие глаза. В день исчезновения он надел черный спортивный костюм с серой полосой на спине. Также Семен взял с собой рюкзак.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.