В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую женщину

В Ростовской области без вести пропала 45-летняя женщина. Наталья Трегубенко ушла из дома в городе Новочеркасске 5 апреля и не вернулась обратно. Родственники до сих пор ничего не знают о ее местонахождении.По информации волонтеров, рост пропавшей - 155-160 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые.В день исчезновения на ней была темно-синяя куртка с капюшоном, кроссовки черного цвета и синие джинсовые штаны.Если вы видели или знаете, где может находиться Наталья, то сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 112.