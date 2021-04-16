Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую женщину
В Ростовской области без вести пропала 45-летняя женщина. Наталья Трегубенко ушла из дома в городе Новочеркасске 5 апреля и не вернулась обратно. Родственники до сих пор ничего не знают о ее местонахождении.

По информации волонтеров, рост пропавшей - 155-160 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые.

В день исчезновения на ней была темно-синяя куртка с капюшоном, кроссовки черного цвета и синие джинсовые штаны.

Если вы видели или знаете, где может находиться Наталья, то сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.