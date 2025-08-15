Новости
В Ростове на выходных синоптики прогнозируют жару до +32 градусов

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается знойная погода с температурой до +32 градусов. Об этом сообщают синоптики ростовского Гидрометцентра.

Согласно детальному прогнозу синоптиков, в донской столице 16 и 17 августа будет солнечно и безоблачно, а ветер останется практически незаметным, не превышая трех метров в секунду.

В субботу днем в Ростове воздух прогреется до +29 градусов. С заходом солнца температура опустится до +21 градуса. Ветер сохранит свою скорость, не более трех метров в секунду.

В воскресенье утром столбики термометров покажут +25 градусов. К обеду станет еще жарче, и температура достигнет +32 градусов. Вечером прогнозируется похолодание до +23 градусов.
