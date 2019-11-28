Пропавшую без вести женщину разыскивают в Ростовской области



На Дону пропала без вести 32-летняя женщина. Нину Демешко разыскивают с 28 ноября. Днём она вышла из дома в Шахтах, с тех пор она не выходила на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисковикам. Они сообщили, что Нина нуждается в помощи медиков. Женщина может находиться в любом городе области.



У пропавшей тёмно-русые волосы и серые глаза, рост – 156 сантиметров, телосложение плотное. Она была одета в синие штаны и пальто такого же цвета, на голове – светлая шапка, на ногах – светло-коричневые ботинки.



Всех, кто встречал женщину на фотографии, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.