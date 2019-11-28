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Пропавшую без вести женщину разыскивают в Ростовской области

Пропавшую без вести женщину разыскивают в Ростовской области
На Дону пропала без вести 32-летняя женщина. Нину Демешко разыскивают с 28 ноября. Днём она вышла из дома в Шахтах, с тех пор она не выходила на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисковикам. Они сообщили, что Нина нуждается в помощи медиков. Женщина может находиться в любом городе области.

У пропавшей тёмно-русые волосы и серые глаза, рост – 156 сантиметров, телосложение плотное. Она была одета в синие штаны и пальто такого же цвета, на голове – светлая шапка, на ногах – светло-коричневые ботинки.

Всех, кто встречал женщину на фотографии, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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