Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Ростове, скоро выпишут из больницы

Стало известно о состоянии здоровья ребёнка, который пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата в центре Ростова. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

В результате атаки на многоэтажное здание, произошедшей 14 августа в районе пересечения улицы Тельмана и Газетного, были ранены люди, в том числе пострадали двое детей.

Александр Скрябин посетил пострадавшего ребёнка.

Как уточнил глава города, состояние ребёнка стабильное, его жизни ничего не угрожает.

- Все необходимые обследования были проведены, — написал Скрябин. — В ближайшее время ребёнок будет выписан из больницы.

Напомним, что в результате ЧП пострадали 13 человек.
