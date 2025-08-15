Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Ростове, скоро выпишут из больницы

Фото: Дондей

Стало известно о состоянии здоровья ребёнка, который пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата в центре Ростова. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.В результате атаки на многоэтажное здание, произошедшей 14 августа в районе пересечения улицы Тельмана и Газетного, были ранены люди, в том числе пострадали двое детей.Александр Скрябин посетил пострадавшего ребёнка.Как уточнил глава города, состояние ребёнка стабильное, его жизни ничего не угрожает.- Все необходимые обследования были проведены, — написал Скрябин. — В ближайшее время ребёнок будет выписан из больницы.Напомним, что в результате ЧП пострадали 13 человек.