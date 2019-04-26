В Ростове-на-Дону без вести пропала 33-летняя женщина



В Ростове пропала местная жительница. О местонахождении Антонины Анисимовой ничего не известно с 27 апреля.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, она ушла из дома и не вернулась. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, родные Антонины обратились за помощью в полицию.



На вид пропавшей 30-35 лет. Её рост — примерно 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У девушки светло-русые волосы, стрижка — длинное каре.



Члены семьи сообщили, что она была одета в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки с зелёной окантовкой.



Если вы знаете, где может находиться Антонина Анисимова, сообщите по телефонам 8-863-249-20-60 или 02.