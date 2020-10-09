В Ростовской области растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом

В Ростовской области продолжает расти количество человек, находящихся на аппаратах ИВЛ. О данных на 13 октября сообщили в правительстве донского региона.Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. С каждым днем специалисты регистрируют все больше инфицированных коронавирусом. За сутки количество заболевших, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло на четыре человека и нарастающим итогом достигло 143. Больные пребывают в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Все это время они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, подключение к ИВЛ чаще всего говорит о необратимых последствиях. Как правило, процент поражения легких настолько велик, что люди просто не справляются с нагрузкой и погибают.Так, только за последние сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Всего в регионе от опасного вируса умерли 605 человек.