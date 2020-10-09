Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом

В Ростовской области растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом
В Ростовской области продолжает расти количество человек, находящихся на аппаратах ИВЛ. О данных на 13 октября сообщили в правительстве донского региона.

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. С каждым днем специалисты регистрируют все больше инфицированных коронавирусом. За сутки количество заболевших, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло на четыре человека и нарастающим итогом достигло 143. Больные пребывают в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Все это время они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К сожалению, подключение к ИВЛ чаще всего говорит о необратимых последствиях. Как правило, процент поражения легких настолько велик, что люди просто не справляются с нагрузкой и погибают.

Так, только за последние сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Всего в регионе от опасного вируса умерли 605 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.