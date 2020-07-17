Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области 44 человека с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки инфекция подтвердилась у 115 человек.
В Ростовской области 44 человека с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
По информации регионального правительства, 44 человека с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние здоровья тяжелое.

Стоит отметить, что в большинстве случаев заболевание протекает без каких-либо симптомов – больному кажется, что он подцепил легкую сезонную простуду. Однако, тяжелое течение заболевания вызывает стремительное разрушение дыхательной системы.

Единственной надеждой на спасение для тяжелобольных пациентов является подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

От опасного вируса на Дону уже погибли 183 человека. Среди жертв COVID-19 есть ребенок.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.