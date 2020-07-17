В Ростовской области 44 человека с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки инфекция подтвердилась у 115 человек.По информации регионального правительства, 44 человека с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние здоровья тяжелое.Стоит отметить, что в большинстве случаев заболевание протекает без каких-либо симптомов – больному кажется, что он подцепил легкую сезонную простуду. Однако, тяжелое течение заболевания вызывает стремительное разрушение дыхательной системы.Единственной надеждой на спасение для тяжелобольных пациентов является подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).От опасного вируса на Дону уже погибли 183 человека. Среди жертв COVID-19 есть ребенок.