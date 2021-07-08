В Ростовской области пропал без вести 12-летний мальчик

В Ростовской области разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Дима Дорончев пропал после обеда 10 июля.По словам волонтеров, мальчик пропал в Новочеркасске, на улице Спортивной. С полудня он не выходит на связь. Родители беспокоятся, что с ним может что-то случиться, поэтому они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.Ребенку на вид - примерно 12 лет. Рост - 155 сантиметров. Мальчик худой, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в шорты, футболку, кепку и сандалии.Если вы что-либо знаете о ребенке, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.