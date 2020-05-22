В Таганроге пропал без вести 13-летний мальчик

Пропавшего без вести подростка разыскивают в Таганроге. Ориентировку на розыск 13-летнего Мариуса Негру предоставили в пресс-службе донского ГУ МВД 25 мая.Мальчик пропал 23-го числа. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Куда он пошёл, никто не знает. На звонки и сообщения подросток не отвечает. Встревоженные родители написали заявление в полицию.У Мариуса худощавое телосложение, волосы тёмные, глаза голубые, лицо овальное. В день исчезновения был одет в синие джинсы, чёрную плащевую куртку с красными плечами и рукавами, а также белой полосой на груди, на ногах – чёрные кеды с белой полосой и белой подошвой.Всех, кто знает, где может находиться Мариус Негру, просят незамедлительно позвонить по номерам: 8 (863) 46-32-302 или 02.