Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге пропал без вести 13-летний мальчик

В Таганроге пропал без вести 13-летний мальчик
Пропавшего без вести подростка разыскивают в Таганроге. Ориентировку на розыск 13-летнего Мариуса Негру предоставили в пресс-службе донского ГУ МВД 25 мая.

Мальчик пропал 23-го числа. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Куда он пошёл, никто не знает. На звонки и сообщения подросток не отвечает. Встревоженные родители написали заявление в полицию.

У Мариуса худощавое телосложение, волосы тёмные, глаза голубые, лицо овальное. В день исчезновения был одет в синие джинсы, чёрную плащевую куртку с красными плечами и рукавами, а также белой полосой на груди, на ногах – чёрные кеды с белой полосой и белой подошвой.

Всех, кто знает, где может находиться Мариус Негру, просят незамедлительно позвонить по номерам: 8 (863) 46-32-302 или 02.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.