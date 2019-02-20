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В Ростовской области вышел из школы и пропал без вести 8-летний мальчик

В Ростовской области вышел из школы и пропал без вести 8-летний мальчик

В Аксайском районе разыскивают 8-летнего мальчика. Семен Кудрявцев пропал днём 22 февраля.

В пятницу около полудня первоклассник вышел из школы в посёлке Щепкин. Однако дома мальчик не появился. Когда родители не дождались сына, они обзвонили всех знакомых, школьных учителей, однако никто не знал, где может быть ребёнок. Тогда родители обратились в полицию.
- В настоящее время силы сотрудников полиции направлены на установление местонахождения школьника, - сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области. – Опрашивают одноклассников и знакомых мальчика.

К поиску ребёнка подключились и волонтёры отряда «Лиза Алерт Юг». Поисковики распространили листовки с приметами первоклассника. На вид мальчику - 8-10 лет. Рост пропавшего - около 130 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Он был одет в серую школьную форму, серую куртку с оранжевыми вставками на рукавах, чёрные ботинки. С собой у него чёрный портфель с зелёной надписью.

Всех, кто знает, где может находиться Семен Кудрявцев или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 505-40-49, 8-961-326-37-88 или 02.

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