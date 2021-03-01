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В Шахтах 45-летний мужчина вышел на прогулку и пропал без вести

В Шахтах 45-летний мужчина вышел на прогулку и пропал без вести
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину. О местонахождении Владислава Чистякова нет информации несколько дней.

Как стало известно, мужчина пропал в Шахтах 28 февраля. Он вышел на прогулку и с тех пор не выходит на связь с родственниками. Близкие не смогли найти его самостоятельно, поэтому написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

На вид ему - около 45 лет, рост примерно - 176 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серые. Предположительно, в день исчезновения он был одет в голубую куртку.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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