В Ростовской области пропал 56-летний боец из Башкортостана

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В Ростовской области пропал 56-летний участник специальной военной операции из Уфы (Республика Башкортостан). Ильшат Чубраев перестал выходить на связь почти три недели назад.Последний раз родные общались с ним 22 октября, когда он был в Ростове-на-Дону. После этого связь с ним прервалась.Позывной Ильшата — «Чуб». У него есть характерная родинка на грудной клетке.Если вам известно, где находится пропавший, сообщите об этом в военный комиссариат или полицию. Сотрудники передадут информацию родным.