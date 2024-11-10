В ходе СВО пропал 36-летний боец из Ростова-на-Дону

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В ходе специальной военной операции пропал 36-летний военнослужащий, призванный из Ростова-на-Дону. Вот уже около месяца нет никаких сведений о судьбе Романа Крамида.Роман был направлен в войсковую часть 40463, полк 123, отряд 3. Ему был присвоен позывной «Крамид».Последний раз Роман выходил на связь с родными 16 октября. После этого он отправился на выполнение задания, но так и не вернулся.Если вам известно местонахождение Романа, сообщите об этом в военкомат. Сотрудники военкомата передадут эту информацию близким Романа.