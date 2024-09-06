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В Ростовской области продлили срок выдачи выплаты в 1,2 млн рублей

В Ростовской области продлили срок выдачи выплаты в 1,2 млн рублей
В Ростовской области до 30 сентября продлен срок выдачи выплаты в 1,2 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.

Накануне выплату увеличили с 700 тысяч рублей до 1,2 миллиона. Такая сумма выплачивается военнослужащим, заключившими контракт с ВС РФ до 31 августа этого года. Однако позже сроки выплат продлили до 30 сентября.

Сумму получат граждане, заключившие контракт в области, независимо от места проживания и регистрации.
Фото: donland.ru
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