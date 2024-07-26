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В Ростовской области увеличили размер единовременной выплаты для контрактников до 1,2 млн рублей

В Ростовской области увеличили размер единовременной выплаты для контрактников до 1,2 млн рублей
В Ростовской области приняли решение увеличить размер единовременной выплаты для контрактников до 1,2 миллиона рублей. Об этом 26 июля сообщил в своих социальных сетях губернатор Василий Голубев.

Выплату в размере 1,2 миллиона рублей смогут получить те, кто подпишет контракт на военную службу с 27 июля по 31 августа сроком на один год и более в Вооружённых силах РФ. Выплата распространяется не только на жителей Ростовской области, но и на жителей других регионов, заключивших контракт в областном пункте отбора.

Василий Голубев отметил, что такие меры направлены на то, чтобы мотивировать граждан заключать контракты на военную службу.
Фото: Правительство РФ
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