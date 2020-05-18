В Ростовской области пригрозили увольнять чиновников без масок
В крупных городах Ростовской области по-прежнему сохраняется на низком уровне исполнение «масочного режима». Проведённый мониторинг показал неоднозначные результаты. Если в сельских поселениях уровень выполнения требования порой достигает 60%, то в большинстве городов жители носят маски гораздо реже. В одном из районов Ростова этот уровень составил всего лишь 15%.
Исполнение «масочного режима» обсуждалось на заседании оперативного штаба в правительстве области 20 мая. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что пренебрегают средствами защиты не только простые горожане, но и чиновники.
- По моей просьбе контрольное управление19 мая провело выборочные проверки в зданиях областных учреждений. В министерстве культуры и Департаменте потребительского рынка случаев несоблюдения режима не выявлено. В министерстве образования контроль за масочным режимом не организован. Сотрудник охраны находился на посту без средств защиты и не препятствовал входу в здание сотрудников и посетителей без масок. В результате зафиксировано около половины служащих, прибывающих на работу без маски. Также министерство не исполняет рекомендации по контролю температуры сотрудников на входе в здание.
В министерстве сельского хозяйства без масок в здание заходили не менее 30%. Аналогичная ситуация складывается и в других государственных и подведомственных им учреждениях.
- Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования, - добавил глава региона.
Губернатор потребовал усилить контроль за «масочным режимом» на улицах донских городов и посёлков. В области будет усилено патрулирование общественных мест силами полиции, Росгвардии и органов местного самоуправления.
Напомним, за отсутствие маски на улице предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей. Протоколы составляются по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
В Ростове протоколы за отсутствие масок начали составлять на пассажиров и водителей автобусов.