Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице

В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице. Соответствующее постановление накануне, 8 мая, подписал глава региона Василий Голубев.Документ уточняет, где кроме общественного транспорта и магазинов, государственных учреждений следует обязательно носить маску или респиратор.В документе уточняется, что под общественным местом понимается «территория, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период времени свободное для доступа и использования неопределенным кругом лиц. В том числе это улицы, рынки, стадионы, скверы, парки, детские площадки, пляжи, зоны рекреационного назначения в границах городских территорий, зоны любых территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом».Таким образом дончан обязали надевать маски при каждом выходе из дома. Следить за соблюдением масочного режима, как и за режимом самоизоляции, будут полицейские. Отсутствие индивидуальных средств защиты будет расцениваться как нарушение противоэпидемиологических мероприятий. За их отсутствие нарушителей могут привлечь по статье 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».В том же документе от 8 мая отдельно прописано, что работодатель обязан обеспечить своих сотрудников лицевыми масками или респираторами. На руководителя организации также ложится обязанность по контролю за ношением масок.Напомним, масочный режим введён в Ростовской области с 1 мая.