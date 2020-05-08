В Ростовской области часть предприятий сферы услуг возобновят работу
В Ростовской области в ближайшие дни возобновят работу ряд предприятий сферы услуг. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев во время обращения к жителям в программе «Губернатор в эфире» на радио «ФМ-на-Дону».
По словам губернатора, в правительстве региона уже разработан алгоритм смягчения ограничений.
- Первый этап его реализации начнётся уже в ближайшие дни с возобновления работы части организаций сферы услуг, а также предоставления большей свободы для передвижения по улицам, - пояснил глава региона. - Однако дальнейшее уменьшение интенсивности ограничительных мер будет зависеть от того, насколько эффективно будут выполняться требования масочного режима, введенного в Ростовской области с 9 мая.
Напомним, с 9 мая в Ростовской области является обязательным ношение маски на улице и в общественных местах. На рабочих местах сотрудников обеспечить средствами индивидуальной защиты должен работодатель.