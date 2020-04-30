Жителей Ростовской области без масок в общественных местах будут штрафовать
Фото: Алексей Бойко
За появление без защитной маски в общественных местах в Ростовской области начнут штрафовать. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 6 мая.
- Несоблюдение масочного режима является нарушением противоэпидемиологических мероприятий. При выявлении нарушителей, полицейские могут квалифицировать несоблюдение гражданином такого режима как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.6.1 КОАП РФ, - пояснили в правительстве Ростовской области.
Нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечёт штраф в размере от 1000 до 30 000 тысяч рублей.
На этом же заседании сообщалось, что в настоящее время в регионе нет дефицита масок. Их массово начали производить местные предприятия. Купить средства индивидуальной защиты теперь можно даже в супермаркете.