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Жителей Ростовской области без масок в общественных местах будут штрафовать

Жителей Ростовской области без масок в общественных местах будут штрафовать
Фото: Алексей Бойко
За появление без защитной маски в общественных местах в Ростовской области начнут штрафовать. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 6 мая.
- Несоблюдение масочного режима является нарушением противоэпидемиологических мероприятий. При выявлении нарушителей, полицейские могут квалифицировать несоблюдение гражданином такого режима как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.6.1 КОАП РФ, - пояснили в правительстве Ростовской области.

Нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечёт штраф в размере от 1000 до 30 000 тысяч рублей.

На этом же заседании сообщалось, что в настоящее время в регионе нет дефицита масок. Их массово начали производить местные предприятия. Купить средства индивидуальной защиты теперь можно даже в супермаркете.

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