- Этот гриб «на любителя». Он считается съедобным, но особого вкуса не имеет. Его обычно варят, а затем обжаривают на сковороде, - пишет один из грибников.

- Очень часто с фламмулиной растет ее двойник - галерина окаймленная. А она в отличие от фламмулины является смертельно ядовитой. Нужно каждый грибочек при сборке проверять, - предупреждают грибники.

Фото: Соцсети

В Ростовской области появились первые зимние грибы. Своими находками за 29 и 30 ноября они поделились в социальных сетях.В последние выходные осени любители тихой охоты решили попытать удачу в поисках грибов. А так как зимние морозы еще не наступили, почти каждому жителю удалось урвать свой куш на полянах донского региона.В первую очередь грибники смогли найти рядовку лиловоногую (синеножку). Этой осенью синеножек было так много, что жители собирали их целыми ящиками. Люди подчеркивают, что ближе к холодам рядовки лиловоногой стало меньше. Так, за два часа поисков в Мясниковском районе удалось собрать лишь два наполовину заполненных ведра. И только за четыре часа прогулки по Усть-Донецкому району - по два ведра и пакета.А в Цимлянском районе грибники отыскали белые грибы. Охотникам удалось собрать всего четыре гриба. Но по весу добыча суммарно составила почти килограмм. Таким большим экземплярам грибники ничуть не расстроились.Необычные грибы с липкой шляпкой нашли жители в Азовском районе. Вольвариелла слизистоголовая растет на нарушенных перегнойных почвах, жнивье, мусорных, навозных и компостных кучах, а также на огородных грядках. Шляпка у молодых грибов имеет форму колокольчика. С возрастом она начинает раскрываться.Интересно, что в регионе также стали замечать и зимние грибы. Они относительно приспособлены к низким температурам и могут встречаться даже после небольших заморозков. В посадках Аксайского района грибники нашли фламмулину (опенок зимний). Гриб растет на трухлявых пнях.Съедобный гриб можно отличить от ядовитых по довольно простым признакам. Так, зимние опята растут только в лиственных лесах большими колониями. Неядовитые грибы отличаются слизистой шляпкой, бархатистой ножкой с отсутствием кольца.Местные жители активно делятся снимками своей добычи в соцсетях, удивляя пользователей. Многие признаются, что не ожидали увидеть свежие грибы перед зимой, и теперь планируют еще раз выбраться в лес.