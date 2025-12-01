В Ростовской области появились первые зимние грибы
В последние выходные осени любители тихой охоты решили попытать удачу в поисках грибов. А так как зимние морозы еще не наступили, почти каждому жителю удалось урвать свой куш на полянах донского региона.
В первую очередь грибники смогли найти рядовку лиловоногую (синеножку). Этой осенью синеножек было так много, что жители собирали их целыми ящиками. Люди подчеркивают, что ближе к холодам рядовки лиловоногой стало меньше. Так, за два часа поисков в Мясниковском районе удалось собрать лишь два наполовину заполненных ведра. И только за четыре часа прогулки по Усть-Донецкому району - по два ведра и пакета.
А в Цимлянском районе грибники отыскали белые грибы. Охотникам удалось собрать всего четыре гриба. Но по весу добыча суммарно составила почти килограмм. Таким большим экземплярам грибники ничуть не расстроились.
Необычные грибы с липкой шляпкой нашли жители в Азовском районе. Вольвариелла слизистоголовая растет на нарушенных перегнойных почвах, жнивье, мусорных, навозных и компостных кучах, а также на огородных грядках. Шляпка у молодых грибов имеет форму колокольчика. С возрастом она начинает раскрываться.
Интересно, что в регионе также стали замечать и зимние грибы. Они относительно приспособлены к низким температурам и могут встречаться даже после небольших заморозков. В посадках Аксайского района грибники нашли фламмулину (опенок зимний). Гриб растет на трухлявых пнях.
Съедобный гриб можно отличить от ядовитых по довольно простым признакам. Так, зимние опята растут только в лиственных лесах большими колониями. Неядовитые грибы отличаются слизистой шляпкой, бархатистой ножкой с отсутствием кольца.
Местные жители активно делятся снимками своей добычи в соцсетях, удивляя пользователей. Многие признаются, что не ожидали увидеть свежие грибы перед зимой, и теперь планируют еще раз выбраться в лес.