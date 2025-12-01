Ряд небесных явлений смогут увидеть жители Ростовской области в декабре

Фото: нейросеть

В декабре жители Ростовской области смогут увидеть Суперлуние и несколько метеорных потоков. Об этом рассказал Николай Дёмин, заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького. Самое крупное Суперлуние 2025 года ожидается 5 декабря. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, что сделает её примерно на 6% больше и на 11% ярче обычного.Как уточнил астроном, 100% совпадения никогда не бывает, но обычно довольствуются приблизительным, при котором полнолуние отстает от перигея не более чем на пару дней. За год происходит 12 или 13 полнолуний, из которых 3-4 можно назвать суперлуниями, поэтому явление не считается редким или уникальным.Пик активности метеорного потока Геминиды придётся на 14 декабря, но наблюдать его уже можно с 4 по 17 декабря, если вы находитесь в тёмном месте, вдали от городских огней и загрязнений. В период максимальной активности, который длится всего несколько часов, можно увидеть до 120 «падающих звёзд» в час. Однако видимость может быть ограничена Луной, которая в это время будет в фазе последней четверти.Зимнее солнцестояние, знаменующее конец астрономической осени, наступит 21 декабря. В этот день световой день будет самым коротким в году. В Центральной России его продолжительность сократится до 6 часов 29 минут и 36 секунд.Максимум активности метеорного потока Урсиды ожидается 23 декабря. Это последнее значимое астрономическое явление в 2025 году. Наблюдать Урсиды можно будет с 17 по 26 декабря. В среднем за час можно будет увидеть от 10 до 15 метеоров. Наблюдение за "звездопадом" возможно в любое время суток — с вечера до утра.