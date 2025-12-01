ВТБ: ростовский бизнес стал активнее использовать корпоративные карты

Фото: DonDay

В Ростовской области компании малого и среднего бизнеса всё активнее используют удобные и безопасные платежные инструменты. Так, за 9 месяцев 2025 года количество бизнес-карт, оформленных предпринимателями в ВТБ, выросло на 16%.Корпоративные карты используются для оплаты командировок, хозяйственных расходов, интернет-рекламы и услуг поставщиков, что упрощает бухгалтерию и снижает нагрузку на сотрудников.Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент:«Мы видим, что предприниматели всё чаще выбирают инструменты, которые помогают быстрее решать повседневные задачи. Корпоративная карта упрощает расчёты, делает операции прозрачнее и снижает риск ошибок при работе с наличными. Рост ее популярности показывает, что компании региона ищут удобные решения для управления ежедневными расходами и находят их в современных банковских продуктах».По оценке экспертов, рост количества оформленных корпоративных карт в регионе отражает стремление бизнеса к более прозрачной финансовой модели и упрощению операционных процессов. Компании используют карты как удобный инструмент для ежедневных расчётов, что помогает лучше управлять текущими расходами и улучшать внутренние процессы.