Футбольный клуб "Ростов" продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой
Футбольный клуб "Ростов" планирует пролонгировал соглашение с главным тренером Джонатаном Альбой.
По информации РБ "Спорт", предоставленной спортивным директором клуба Алексеем Рыскиным, клуб выразил готовность заключить новый контракт с испанским специалистом.
До этого в прессе появлялись сведения о возможном уходе Альбы из донского клуба уже в сезоне-2025/26.
Однако, невзирая на не самые впечатляющие показатели в текущем сезоне – 18 баллов после 17 сыгранных матчей и 11-я позиция в турнирной таблице РПЛ, руководство "Ростова" оказывает поддержку своему тренеру.
Официальных заявлений от представителей "Ростова" пока не поступало.
Следует отметить, что Джонатан Альба занял пост главного тренера в сезоне-2024/25 после ухода Валерия Карпина.