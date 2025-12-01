Футбольный клуб "Ростов" продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб "Ростов" планирует пролонгировал соглашение с главным тренером Джонатаном Альбой.По информации РБ "Спорт", предоставленной спортивным директором клуба Алексеем Рыскиным, клуб выразил готовность заключить новый контракт с испанским специалистом.До этого в прессе появлялись сведения о возможном уходе Альбы из донского клуба уже в сезоне-2025/26.Однако, невзирая на не самые впечатляющие показатели в текущем сезоне – 18 баллов после 17 сыгранных матчей и 11-я позиция в турнирной таблице РПЛ, руководство "Ростова" оказывает поддержку своему тренеру.Официальных заявлений от представителей "Ростова" пока не поступало.Следует отметить, что Джонатан Альба занял пост главного тренера в сезоне-2024/25 после ухода Валерия Карпина.