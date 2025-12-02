Новости
Два человека пострадали в ДТП из-за тумана в Ростовской области

Два человека пострадали в ДТП из-за тумана в Ростовской области


В Ростовской области два человека пострадали в ДТП из-за тумана. Об этом информирует областное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером 1 декабря в Красносулинском районе, на автодороге «Новошахтинск-Гуково».

Внедорожник «Хайм М3» под управлением 41-летнего водителя двигался по трассе сквозь туман. На обгоне он не увидел встречный автомобиль и совершил лобовое столкновение с «Чери M11». Внутри был только водитель — 24-летний мужчина.

В результате ДТП обе легковушки получили сильные повреждения. Водители доставлены в медучреждения.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
