Два человека пострадали в ДТП из-за тумана в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области два человека пострадали в ДТП из-за тумана. Об этом информирует областное управление ГИБДД.Авария произошла вечером 1 декабря в Красносулинском районе, на автодороге «Новошахтинск-Гуково».Внедорожник «Хайм М3» под управлением 41-летнего водителя двигался по трассе сквозь туман. На обгоне он не увидел встречный автомобиль и совершил лобовое столкновение с «Чери M11». Внутри был только водитель — 24-летний мужчина.В результате ДТП обе легковушки получили сильные повреждения. Водители доставлены в медучреждения.