Еще в одном районе Ростовской области сняли карантин по бешенству

В Ростовской области отменили карантин, который был введен из-за случаев бешенства. Об этом сообщили на официальном сайте областного правительства.

В начале августа этого года в Красносулинском районе местная жительница обнаружила мертвое животное и сразу же сообщила об этом в районную ветеринарную службу. Прибывшие на место ветеринары приняли необходимые меры: останки были тщательно упакованы и отправлены в специализированную лабораторию для исследования на наличие вируса бешенства. К сожалению, анализы подтвердили наличие опасной инфекции.

С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса бешенства был введен карантин на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Лихом, в переулке Шахтерском, 21 (Комиссаровское сельское поселение), а также на прилегающей территории.

На протяжении двух месяцев в районе обнаружения зараженного животного действовали жесткие ограничения, регулирующие передвижение домашних животных и оборот продукции животноводства.

В начале ноября, после повторной проверки, проведенной специалистами, новых случаев заболевания на территории хутора не было выявлено. На основании этих данных было принято решение о снятии карантина.
Фото: Donday
