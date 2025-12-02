В Ростове-на-Дону на пожаре пострадал человек.

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону произошел пожар, в котором пострадал человек. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по региону.1 декабря, примерно в 21:30, загорелся многоквартирный дом на улице Миронова. Из окна пятого этажа дома №3/2 вдруг повалил дым. Как оказалось, в одной из квартир загорелись личные вещи жильца.На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Сначала они организовали эвакуацию тридцати человек из здания. Среди них был пострадавший — его выносили на носилках.Обезопасив людей, спасатели взяли возгорание под контроль. Его площадь составила десять квадратных метров.Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехала следственно-оперативная группа.