Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на пожаре пострадал человек.

В Ростове-на-Дону на пожаре пострадал человек.


В Ростове-на-Дону произошел пожар, в котором пострадал человек. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по региону.

1 декабря, примерно в 21:30, загорелся многоквартирный дом на улице Миронова. Из окна пятого этажа дома №3/2 вдруг повалил дым. Как оказалось, в одной из квартир загорелись личные вещи жильца.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Сначала они организовали эвакуацию тридцати человек из здания. Среди них был пострадавший — его выносили на носилках.

Обезопасив людей, спасатели взяли возгорание под контроль. Его площадь составила десять квадратных метров.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехала следственно-оперативная группа.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.