Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области спасли беспомощную пенсионерку, запертую в доме

В Ростовской области спасли беспомощную пенсионерку, запертую в доме
В станице Вешенской Ростовской области спасатели помогли пенсионерке, оказавшейся в беспомощном положении. На место выезжали спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде.

Происшествие случилось 30 ноября. В тот день пенсионерка перестала выходить на связь и не откликалась на зов соседей. Они запереживали, что пожилой женщине требуется помощь и вызвали спасателей. Они вскрыли запертую входную дверь, а когда вошли, внутри была тишина.

Женщина лежала на полу в одной из комнат. Она была в сознании, но не могла подняться. Обычно хозяйка передвигалась с помощью ходунков.

- В какой момент и при каких обстоятельствах женщина оказалась на полу, объяснить не могла. Пострадавшую передали медработникам,- сказано в сообщении.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ".
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.