В Ростовской области спасли беспомощную пенсионерку, запертую в доме

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ".

В станице Вешенской Ростовской области спасатели помогли пенсионерке, оказавшейся в беспомощном положении. На место выезжали спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде.Происшествие случилось 30 ноября. В тот день пенсионерка перестала выходить на связь и не откликалась на зов соседей. Они запереживали, что пожилой женщине требуется помощь и вызвали спасателей. Они вскрыли запертую входную дверь, а когда вошли, внутри была тишина.Женщина лежала на полу в одной из комнат. Она была в сознании, но не могла подняться. Обычно хозяйка передвигалась с помощью ходунков.- В какой момент и при каких обстоятельствах женщина оказалась на полу, объяснить не могла. Пострадавшую передали медработникам,- сказано в сообщении.